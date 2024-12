Zazzaroni provoca i tifosi del Napoli: “Sapete perchè non andranno a San Gregorio Armeno?”

A Pressing si discute della vittoria azzurra. De Maggio difende il gioco di Conte, la replica ironica sul Natale a San Gregorio Armeno.

Durante la trasmissione Pressing, Valter De Maggio ha difeso con forza il Napoli di Conte: “In una fase di ricostruzione vincere 1-0 basta e avanza. La squadra è prima da nove giornate con nove clean sheet in quattordici partite”.

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli ha sottolineato la crescita del gruppo: “C’è l’immagine di un gruppo nell’esultanza al gol di McTominay. Conte sta facendo un lavoro eccezionale ed ha blindato la difesa. Non c’è nulla da vergognarsi quando sull’1-0 si inserisce il quinto difensore”.

Ironica la risposta di Ivan Zazzaroni: “So che i napoletani quest’anno non vanno a San Gregorio Armeno perché si vergognano. Siamo primi ma giochiamo male, possiamo andare in giro quest’anno a Natale?”. Prima di concludere: “Il Napoli parte dal decimo posto, ha speso bene ma non è nato per vincere il campionato. Se lo vince è un miracolo visto che era partito 34 punti indietro dall’Inter”.