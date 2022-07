Napoli, Giuntoli a Dimaro, colloquio con Spalletti. Kvaratskhelia ha scelto il numero di Gargano

Giuntoli arrivato a Dimaro, colloquio del ds azzurro con Spalletti. Kvaratskhelia ha scelto il numero di Gargano.

Giuntoli a Dimaro, colloquio con Spalletti. Nel ritiro della Val di sole è iniziata ufficialmente la stagione del Napoli. Azzurri in ritiro a Dimaro da ieri e questa mattina sono scesi in campo per il primo allenamento. Ancora assente il presidente De Laurentiis che rientrerà dagli Usa nei prossimi giorni, anche se voci di mercato lo danno in Spagna.

Luciano Spalletti è stato il più acclamato dai tifosi che si sono recati al campo di Carciato per vedere la prima uscita ufficiale del Napoli per la stagione 2022/23. Mancano i big come Koulibaly che rientrerà tra qualche giorno dopo gli impegni con la Nazionale. I giocatori saranno impegnati oggi in una doppia seduta di allenamento per cominciare a mettere forza fisica e resistenza nelle gambe.

Questa sera è prevista anche la prima conferenza stampa di Luciano Spalletti, senza però Aurelio De Laurentiis che non ha ancora raggiunto il ritiro di Dimaro. È molto probabile che De Laurentiis avrà un incontro con Koulibaly proprio a Dimaro, per discutere del rinnovo di contratto.

Oggi a Dimaro è arrivato il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Al termine dell’allenamento si è visto lo stesso ds che è rimasto in campo con Spalletti a colloquio per qualche minuto.

Kvaratskhelia fiore all’occhiello della nuova campagna acquisti del Napoli. ha annunciato che vestirà la maglia numero 77. In passato la 77 l’ha indossata Walter Gargano.