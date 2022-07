“Napoli, ancora contatti per Dybala. Giuntoli ha parlato con l’agente”. Il retroscena di Conterio

Napoli, nuovi contatti per Dybala, secondo il giornalista Marco Conterio Giuntoli ha parlato con l’agente dell’argentino.

NAPOLI-DYBALA. Il sondaggio del Napoli per Dybala, finora sogno estivo alimentato — però — negli ultimi giorni con ulteriori contatti. Paulo Dybala sembrava destinato all’Inter, ma il club nerazzurro ha un po’ rallentato la sua corsa verso l’acquisizione del calciatore alla luce dei tanti attaccanti già nella rosa di mister Simone Inzaghi (da Lukaku a Lautaro passando per i vari Sanchez e Correa).

Dell’interesse del Napoli per Dybala ne ha parlato il giornalista Marco Conterio ai microfoni di Radio Marte:

Circa una settimana fa il Corriere del Mezzogiorno parlò di una telefonata tra il Napoli e Paulo Dybala. Un contatto per capire le richieste dell’argentino, che sono le seguenti: sei milioni di ingaggio più uno di bonus. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli aveva avuto un contatto con gli intermediari dell’argentino.

“Il mercato si sta riprendendo anche se non è al livello del passato. Però scordiamoci quei livelli lì. Grandi nomi non ce ne sono, per esempio Lukaku arriva in prestito. La Juventus vuole Zaniolo ma sta proponendo un prestito con obbligo di riscatto per dilazionare il pagamento.

Venerdì la Fiorentina accoglierà Jovic. Il Napoli non si sta muovendo su nessun grande nome per una questione di denaro. Quindi bisogna vendere per comprare qualche cammello”.

Conterio svela il retroscena su Dybala verso e la squadra partenopea: “Io so per certo che c’è stato un contatto tra Giuntoli e l’entourage di Dybala. Il Napoli lo ha contattato e per ora guadagna troppo“. Ha spiegato Marco Conterio ai microfoni di Radio Marte.