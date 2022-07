Perillo: “Kalidou come puoi dire di no? Appello a Mertens”

Antonello Perillo della Rai commenta il rinnovo di Koulibaly e Mertens dopo le parole di Cristiano Giuntoli in conferenza stampa. Il direttore sportivo del club azzurro ha fatto sapere che il Napoli ha offerto 6 milioni di euro a Koulibaly ed un posto dirigenziale, ma ha rivelato anche l’offerta economica fatta a Mertens. Entrambe le offerte sono davvero molto importanti, ecco perché i tifosi del Napoli sperano che i due calciatori possano restare in maglia azzurra.

Dopo le parole di Giuntoli è arrivato il commento di Antonello Perillo della Rai che su Twitter ha scritto: “Kalidou, come puoi dire no? 6 milioni per 5 anni sono tanti. Adesso devi firmare…”

“Sì… Ma pure tu a 35 anni hai avuto una bella offerta da De Laurentiis. E poi tuo figlio lo hai chiamato Ciro e lo hai fatto nascere a Napoli”. Sicuramente ora che il Napoli ha messo le carte in chiaro la risposta tocca ai giocatori. Le cifre sono state rivelate e sono di tutto rispetto, soprattutto nel caso di Mertens. Mentre per Koulibaly ci sono Chelsea e Barcellona che possono offrire circa 10 milioni di euro a stagione, cifre a cui il Napoli non può arrivare. Come non può arrivare all’ingaggio di Dybala, come ammesso dallo stesso Giuntoli in conferenza stampa.