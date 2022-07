Napoli, De Laurentiis prepara un super colpo di mercato: “Abbonamenti e maglie andranno a ruba”

De Laurentiis prepara un super colpo di mercato per il Napoli, secondo fonti interne Abbonamenti e maglie andranno a ruba.

Aurelio De Laurentiis sta preparando un super colpo di mercato che farà andare a ruba le nuove maglie da gioco e gli abbonamenti. Il portale arenapoli.it, rivela i movimento del patron azzurro:

“Lavori in corso in casa Napoli, il mercato dopo i botti iniziali relativi a Kvaratskhelia, Olivera e il riscatto di Anguissa ha subito una brusca frenata. Gli addii di Ospina, Insigne e (per il momento) Mertens non hanno messo di buon umore i tifosi partenopei. Attorno alla squadra azzurra si respira un clima di scarso entusiasmo e poca fiducia in vista del futuro. Ne è ben cosciente Aurelio De Laurentiis che si sta muovendo in prima persona per regalare a Spalletti e ai tifosi un top player in grado d’infiammare la piazza.

Fonti interne al Napoli riferiscono che questo arrivo “farà andare a ruba le nuove maglie da gioco e gli abbonamenti”. Forse non è neanche un caso che De Laurentiis abbia posticipato il lancio della campagna abbonamenti 2022-2023 (rumor parlavano del 1 luglio come lancio ufficiale), il presidente, a questo punto, lo vorrebbe fare presentando al pubblico una nuova stella (se riuscirà a concludere l’affare)“.

Sul sito si legge ancora: “Inoltre vorrebbe al più presto definire il rinnovo di Kalidou Koulibaly (situazione molto difficile per via delle pressioni di Ramadani che vorrebbe portarlo all’estero).

Ieri il patron del Napoli è stato segnalato in Spagna, non è noto il motivo della sua tappa iberica. Tra domani e martedì invece è atteso a Dimaro per presenziare da vicino al ritiro della squadra azzurra.”