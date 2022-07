Dimaro giorno 2: Anguissa ritorna con il broncio, ci sono pure Ounas e Lobotka

Secondo giorno di allenamenti a Dimaro per gli uomini di Luciano Spalletti che comincia a recuperare giocatori. Nella lista dei convocati del tecnico del Napoli, c’erano infatti calciatori che non si sono ancora uniti al gruppo. In serata arrivano nel ritiro in Val di Sole Anguissa, Lobotka, Ounas e Rrahmani, i primi di quei giocatori che hanno goduto di qualche giorno in più di ferie perché impegnati con le rispettive nazionali. Nei prossimi giorni rientrerà anche Koulibaly che incontrerà De Laurentiis, per discutere del rinnovo di contratto. Incontro fondamentale e decisivo per il calciomercato del Napoli.

Anguissa rientra a Dimaro con il broncio. La questione del bonus promesso e non pagato dal Napoli è ancora sullo sfondo ed una soluzione non è stata ancora trovata. La Roma ha tentato il colpo Anguissa, proprio sfruttando il malessere del giocatore, ma in casa azzurra non sono disposti a cederlo, anche perché il centrocampista africano è un punto fermo della formazione di Spalletti. Il ritiro e la presenza di De Laurentiis sarà il momento per trovare un punto di incontro anche con Anguissa. In casa azzurra i problemi da risolvere sono tanti, quindi prima che cominci il campionato di Serie A 2022/23 si dovrà cercare di mettere a posto tutti i tasselli.