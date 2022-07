SportItalia: Napoli-Ostigard trovato l’accordo con il Brighton. Petagna vicinissimo al Monza

Il Napoli avrebbe trovato l’accordo con il Brighton per il difensore Leo Ostigard. Lo riferisce Galetti di SportItalia.

Il rientro in Italia del presidente del Napoli serve a sbloccare molte trattative. È vero che con i moderni mezzi di comunicazione si può fare tutto, a qualsiasi latitudine, ma è altrettanto vero che in casa Napoli non si muove una foglia se non lo decide il presidente.

De Laurentiis parlerà con Koulibaly a Dimaro, per stessa ammissione di Giuntoli tratta in prima persona con Mertens. Sarà lo stesso presidente a dover chiudere la trattativa tra Napoli e Udinese per Deulofeu. Sempre De Laurentiis dovrà ancora mettere il sigillo sull’acquisto di Leo Ostigard dal Brighton.

Stando a quanto riferisce Galetti giornalista di Sportitalia: “Da tempo il Napoli vanta un accordo con il calciatore, ma la distanza tra l’offerta del club azzurro e le richieste della società di Premier League avevano fin qui frenato la riuscita dell’operazione.

Il Napoli ha finalmente trovato la quadra con il Brighton: “Accordo raggiunto, mancano solo gli ultimi dettagli“.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha raggiunto da tempo l’ accordo con il calciatore e i suoi agenti. La distanza tra l’offerta del club partenopeo e le richieste della società inglese avevano frenato l’operazione.

Con l’acquisto di Ostigard il Napoli avrebbe completato il reparto difensivo, sempre tenendo conto della situazione relativa al rinnovo di Koulibaly.