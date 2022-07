GAZZETTA: La squadra italiana che più sta muovendo passi verso Dybala è il Napoli

Il Napoli si muove sottotraccia per Dybala, diminuisce la richiesta d’ingaggio, De Laurentiis ci sta pensando.

DYBALA – NAPOLI- CALCIOMERCATO. Paulo Dybala spicca ancora nell’elenco degli svincolati. E ora, rientrato dalle vacanze, ha necessità di trovare una squadra per non restare fermo nell’anno del mondiale. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, fa sapere che il Napoli in questo momento è la squadra che più di tutte sta trattando il giocatore argentino.

Dybala ha accettato fuori tempo massimo l’offerta da 5 milioni di euro più bonus fatta dell’Inter, tra cui uno legato alle presenze in campo. Dunque il Napoli per Dybala sa da quale cifra deve partire ed al momento, con il taglio voluto da De Laurentiis il club potrebbe anche permettersi quella cifra. La trattativa resta complicata a causa dei diritti d’immagine del giocatore che sono molto elevati. Da questo punto di vista De Laurentiis difficilmente fa sconti

DE LAURENTIIS DECISIONE SU DYBALA

“Questo è un mercato atipico, per tempistiche e tipologia di operazioni. Oggi la squadra italiana che più sta muovendo passi verso Dybala è il Napoli.

Sottotraccia, nella testa di De Laurentiis il fascino del colpo argentino sta facendo breccia. In fondo, oggi la questione ingaggio è meno problematica rispetto alle richieste dello stesso giocatore di un mese fa.

La base che la Joya ha sostanzialmente accettato – fuori tempo massimo – da parte dell’Inter è quella dei 5 milioni di parte fissa più un milione legato alle presenze effettive in campo, pari ad almeno il 50%.

E quindi adesso è intorno a questa cifra che può ragionare chiunque voglia avvicinarsi all’argentino. Il Napoli ci sta provando. Ma la pista resta complicata: la questione dei diritti d’immagine sarebbe assai dura da gestire, ostacolo per nulla banale”.