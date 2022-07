Dybala torna a Torino, riunione decisiva per il futuro. Gazzetta: Napoli fa sul serio

Paulo Dybala è ritornato a Torino dopo una lunga vacanza. Il giocatore è svincolato, piace a Napoli, Roma, Inter e Milan. Secondo quanto fa sapere Gazzetta dello Sport il giocatore in questi giorni avrà delle riunioni fondamentali per il suo futuro. La prima con un preparatore personale, per tenersi in forma in questo periodo in cui non ha una squadra. È molto probabile che il giocatore argentino decida di andare ad allenarsi in montagna. Vuole essere in piena forma nel momento di una chiamata da un nuovo club.

Ma Dybala avrà anche un incontro con il suo procuratore Jorge Antun e l’intermediario Fabrizio De Vecchi. “Ora l’Inter ha le mani legate, perché dopo l’arrivo di Lukaku sarebbero necessarie le famose due cessioni in attacco per liberare spazio alla Joya. Non basta quella di Sanchez, che pure ieri ha vissuto un passaggio importante come si legge in altra pagina del giornale. E tutto questo al netto del gradimento assoluto da parte della società, con il presidente Steven Zhang in testa” scrive Gazzetta dello Sport.

Dybala al Napoli: la trattativa

Secondo il portale on line Gazzetta fa sapere che il Napoli in questo momento è la squadra che più di tutte sta trattando il giocatore argentino. Dybala ha accettato fuori tempo massimo l’offerta da 5 milioni di euro più bonus fatta dell’Inter, tra cui uno legato alle presenze in campo. Dunque il Napoli per Dybala sa da quale cifra deve partire ed al momento, con il taglio voluto da De Laurentiis il club potrebbe anche permettersi quella cifra. La trattativa resta complicata a causa dei diritti d’immagine del giocatore che sono molto elevati. Da questo punto di vista De Laurentiis difficilmente fa sconti. Restano Milan e Roma per Dybala, con l’Inter sullo sfondo ma sempre presente.