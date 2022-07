Salvione: “Il Napoli rischia di innescare un vero terremoto”

Pasquale Salvione è intervenuto sulla questione koulibaly-Napoli, avvisando il patron De Laurentiis del rischio terremoto.

PASQUALE SALVIONE – KOULIBALY – NAPOLI. Pasquale Salvione, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’ ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio

Quale potrebbe essere la bugia a fin di bene, di cui si parla in città, che avrebbe detto Giuntoli?

“Non ne ho idea, anzi, posso dire che è stata una conferenza stampa esplicativa e chiara. Questo è stato un buon punto di partenza per la stagione del Napoli, ottimo per ricostruire un rapporto con la piazza. Faccio i miei complimenti a Giuntoli e mi auguro che rivedremo conferenze di questo tipo anche durante la stagione, per amore della chiarezza che, ripeto, è la strada che può far riavvicinare i tifosi alla squadra”.

Koulibaly resta?

“Per Giuntoli e Spalletti è incedibile, al ragazzo è stata fatta una richiesta sontuosa per quelle che sono possibilità del Napoli. Cristiano è stato molto cauto, da quello che so io la risposta più probabile è il ‘no’, ma non mi aspetto che il ragazzo vada via in questa finestra di mercato. Qualora dovesse andare via ora, si innescherebbe un vero terremoto, Spalletti è stato chiaro quando ha detto che si sarebbe incatenato pur di non farlo partire. Ovvio che se dovesse arrivare una offerta monstre, Adl, Giuntoli, Spalletti e Ramadani dovranno sedersi e trovare una soluzione”.