Alvino: “Giuntoli dice due verità scomode e una bugia”

Carlo Alvino interviene sulle notizie di mercato del Napoli, commentando le ultime dichiarazioni di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli in conferenza stampa ha detto che il club di Aurelio De Laurentiis ha fatto un’offerta da 6 milioni di euro netti a Koulibaly e 2,5 milioni di euro per il rinnovo di Mertens. Ma Giuntoli ha anche detto che il Napoli è tagliato fuori dalla corsa per Dybala. Nonostante tutto le voci sull’arrivo dell’argentino al Napoli aumentano. Anzi Corriere della sera ha scritto che De Laurentiis vuole Dybala, tanto da sognarlo la notte e questo sarebbe il grande colpo del mercato azzurro.

Alvino su Twitter ha scritto: “Tutte verità, talune dolorose, ma anche un’amabile ma doverosa bugia”. Insomma da questo commento è dalle voci di mercato, pare proprio che le due verità sono le offerte di rinnovo a Koulibaly e Mertens, mentre la doverosa bugia è quella di Dybala. Il direttore sportivo del Napoli non avrebbe mai ammesso la trattativa davanti a telecamere e giornalisti. Anche perché in questo momento il club partenopeo spera di fare scendere le richieste di ingaggio del giocatore che piacere pure all’Inter. Ma i nerazzurri devono cedere Correa e Sanchez prima di affondare il colpo. Il giocatore è stufo di attendere ed ha convocato il suo entourage perché vuole capire come mai non hanno ancora trovato una squadra per la prossima stagione.