“De Laurentiis vuole il super colpo, sogna Dybala anche di notte”

Paulo Dybala al Napoli è il sogno di Aurelio De Laurentiis, l’attaccante argentino è svincolato dalla Juventus. Il giocatore non ha trovato ancora un accordo con alcun club dopo essere stato sedotto ed abbandonato dall’Inter che ha preferito investire prima su Lukaku. Marotta è ancora vigile su Dybala ma se non cede Correa e Sanchez non può affondare il colpo ed i tempi sono lunghi. Intanto il giocatore è stufo di attendere ed in settimana incontra il suo entourage per capire come mai non si è sbloccato nulla, nonostante i ritiri stiano per cominciare e lui invece deve allenarsi da solo, con un preparato personale.

Dybala al Napoli, lo vuole De Laurentiis

Secondo Corriere della Sera ci sono possibilità che arrivi Dybala al Napoli, ecco quanto scrive Monica Scozzafava: