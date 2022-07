Gazzetta – Dybala al Napoli, il colpo per calmare la piazza dopo l’addio di Koulibaly

Paulo Dybala è il grande sogno dei tifosi del Napoli. Cristiano Giuntoli in conferenza stampa ha detto che il club azzurro non si può permettere certe cifre. Nonostante tutto quella del direttore sportivo del Napoli viene considerata una dichiarazione utile per far abbassare le pretese dell’agente di Dybala. Secondo Corriere della Sera la strada Dybala per il Napoli è ancora ampiamente percorribile. Ovviamente non è semplice dato che ci sono anche altri club, ma fino ad ora solo l’Inter ha fatto una proposta al giocatore, poi non ci sono stati grandi movimenti da parte degli altri club.

Calciomercato: Dybala al Napoli

Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni il giocatore incontrerà il suo entourage per capire cosa sta succedendo, per quale motivo non si è ancora concretizzata alcuna trattativa. Ecco quanto scrive il quotidiano in rosa: