Meret il portiere senza posto fisso: Spalletti lo tiene in bilico

Alex Meret dovrebbe essere il portiere del Napoli nella stagione 2022/23, con la società che vorrebbe confermalo fino al 2027. Ma i dubbi ci sono e sono d’obbligo dopo le dichiarazioni di Spalletti sul ruolo del portiere, ma anche dopo quelle rese dal tecnico del Napoli in conferenza stampa a Dimaro ieri. “Meret ha commesso un errore come tanti altri in quel periodo, è giovane, affidabilissimo. Sta facendo allenamenti fatti bene per migliorare le cose su cui è carente, migliora e fa vedere di essere a livello degli altri. Ormai non c’è più nessuno che ti garantisce il posto sicuro, per cui uno deve far vedere il suo valore e confrontarsi con un compagno di squadra che a volte vuole giocare al suo posto, ma dipende sempre da quello che proponi e che fai“.

Chi sarà il portiere del Napoli

È chiaro dalla scorsa stagione che Spalletti non punta tutto su Meret. Il portiere italiano ha giocato, ma soprattutto in Europa League. Il tecnico toscano gli ha sempre preferito Ospina, anche quando il colombiano tornava da voli transoceanici dopo le partite con la Nazionale. Inoltre il Napoli non gli ha ancora rinnovato il contratto. L’arrivo di De Laurentiis nel ritiro di Dimaro, servirà a sbloccare anche questa problematica, ma prima bisognerà capire se veramente Spalletti vuole puntare su Meret. Perché senza fiducia è difficile fare portiere, tanto che Corriere dello Sport fa sapere che il club azzurro è ancora alla ricerca di un estremo difensore ampiamente affidabile per fare il secondo. Ma il posto non è assicurato a nessuno, questo Meret lo deve sapere.