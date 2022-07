CORSPORT – Napoli, Ostigard in arrivo, Deulofeu congelato

Il Napoli lavora al calciomercato per completare la rosa di Luciano Spalletti, Leo Ostigard è sempre più vicino. Secondo Corriere dello Sport il giocatore è sempre più vicino a firmare un nuovo contratto con il club di Aurelio De Laurentiis. Il rientro in Italia del presidente del Napoli serve a sbloccare molte trattative. È vero che con i moderni mezzi di comunicazione si può fare tutto, a qualsiasi latitudine, ma è altrettanto vero che in casa Napoli non si muove una foglia se non lo decide il presidente.

De Laurentiis parlerà con Koulibaly a Dimaro, per stessa ammissione di Giuntoli tratta in prima persona con Mertens. Sarà lo stesso presidente a dover chiudere la trattativa tra Napoli e Udinese per Deulofeu. Sempre De Laurentiis dovrà ancora mettere il sigillo sull’acquisto di Leo Ostigard dal Brighton. Il giocatore norvegese ha rifiutato già la proposta del Torino e di altri club stranieri, vuole Napoli e lo ha fatto sapere chiaramente anche alla sua società. Ha un contratto in scadenza nel 2023 e quindi il club azzurro attende solo di trovare l’accordo sulla cifra da versare, ma la trattativa viene considerata in chiusura. Il Napoli non ha fretta, anche perché Ostigard andrebbe a completare la rosa dei quattro difensori centrali, al momento non è un titolare.