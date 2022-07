Mataresse: “Pessimi rapporti con De Laurentiis, so che gli do fastidio”

Antonio Matarrese ex dirigente del calcio italiano ha parlato del Mondiale ma anche dei rapporti con Aurelio De Laurentiis. Matarrese in una intervista a Gazzetta dello Sport dice che il problema attuale del calcio è colpa dei tanti feudi creati, la “la Lega è divisa. C’è Lotito alleato con De Laurentiis. Quante volte l’ho rimproverato di smetterla con la guerra con Gravina. Anche a Gravina ho suggerito di finirla“.

Uno di questi feudi appartiene anche De Laurentiis, con cui l’ex dirigente ha un pessimo rapporto. “Non abbiamo buoni rapporti. So che gli do fastidio. In assemblea urlava: “Basta con Matarrese, Blatter e Platini!” dice Matarrese. Mentre su Agnelli e la Superlega aggiunge: “Troppo giovane per affrontare questioni grandi come la Superlega. Il primo tentativo risale al ‘92. Sono assolutamente contro, allora come oggi. Spero che la Corte Ue dia ragione all’Uefa. Se vincono i grandi ricchi è il caos“.