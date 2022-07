Chiariello: “Giuntoli ha azzerato le fesserie. Ora cosa criticate?”

Umberto Chiariello interviene sul Napoli dopo la conferenza stampa in cui Giuntoli ha parlato di calciomercato. Il direttore sportivo del Napoli ha fatto sapere che il club azzurro ha fatto una super offerta per il rinnovo di Koulibaly, ma anche per quello di Mertens. Inoltre ha detto che Dybala non è alla portata del Napoli. “Adesso tante fesserie sono state azzerate. Lo ha detto Giuntoli. A Kalidou Koulibaly offerti 6 netti per 5 anni e futuro da dirigente; A Dries Mertens 2,5 netti per 1 anno; Fabian o porta i soldi e se ne va o gli sarà fatta un’offerta importante; Dybala non è alla nostra portata. E ora che ci sta da criticare?” scrive Chiariello sui social.

“Sia chiaro: sulle cifre non ci possono essere dubbi perché i calciatori potrebbero smentire. Su questo Giuntoli non può mentire. Le dichiarazioni su Dybala (che realmente credo sia fuori portata) e soprattutto Deulofeu sono “tattiche” e vanno prese cum grano salis (con un minimo di buon senso, ndr)” aggiunge Chiariello. Eppure le voci su Dybala al Napoli non si spengono, secondo Corriere della Sera è il sogno di Aurelio De Laurentiis. Intanto in settimana ci sarà un incontro proprio tra il presidente del Napoli e Koulibaly per cercare di mettere un punto definitivo alla situazione.