Bruscolotti: “Koulibaly-Napoli, siparietto che fa ridere. All’epoca feci una scelta precisa: quella di rimanere a Napoli per coronare il mio sogno”

Kalidou Koulibaly arriva oggi nel ritiro di Dimaro. Il difensore senegalese potrà ricominciare a respirare l’aria napoletana, a nutrirsi dell’affetto dei tifosi, a indossare di nuovo la maglia azzurra. La speranza è che questo bagno di napoletanità possa incidere ulteriormente sul giocatore, che già in questi giorni ha rifiutato la Juve per rispetto dei tifosi del Napoli.

L’arrivo di Koulibaly a Dimaro sarà importante per fare una lunga chiacchierata con il presidente. Entro giovedì il difensore vedrà anche Aurelio De Laurentiis ed a quel punto il cerchio sarà chiuso. Tra società e giocatore c’è grande stima ed affetto, quindi si giungerà ad un accordo, in un senso o nell’altro. Per ora il Chelsea è la squadra più forte sul difensore, ma anche Juve e Manchester City sono vigili. Intanto il Napoli ha chiuso per Ostigard, ma se dovesse cedere Koulibaly servirebbe un altro difensore.

BRUSCOLOTTI SUL RINNOVO KOULIBALY-NAPOLI

Sulla questione Koulibaly è intervenuto l’ex capitano del Napoli Giuseppe Bruscolotti, che ai microfoni di Radio Marte afferma:

“Con Koulibaly è un’altro siparietto che fa ridere, quando si firmano i contratti anche il giocatore deve prendere la libertà di esprimersi. È inutile dire di essere innamorati di Napoli, ma bisogna dimostrarlo con i fatti.

La società deve mettere in chiaro le cose con la gente, che non sa più cosa aspettarsi. Sono situazioni che ogni anno si vengono a creare, c’è la libertà di andare ovunque ma bisogna comunicare con le persone.

I giocatori oggi non parlano più, ma fanno tutto i procuratori”.

L’ex difensore ha poi aggiunto: