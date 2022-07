Alvino: “Dybala è sobbalzato dalla sedia quando ha saputo dell’interesse del Napoli”

Carlo Alvino ha detto la sua anche su Koulibaly: “Il presidente Aurelio De Laurentiis è in arrivo a Dimaro, anche Kalidou è prossimo ad essere qui, il faccia a faccia tra i due può essere veramente decisivo ai fini del prolungamento contrattuale del calciatore franco senegalese. In questo momento è tutto invariato, ma l’arrivo di entrambi e il possibile incontro può risultare esiziale per la sua permanenza alla corte di Luciano Spalletti e al chiarimento della situazione contrattuale”.