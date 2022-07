Pedullà: “Se il Napoli decidesse di cedere Koulibaly, un top club è in vantaggio”

CALCIOMERCATO NAPOLI. KOULIBALY-NAPOLI. Si rincorrono le voci sul futuro di Koulibaly. Secondo i rumors il senegalese avrebbe accettato l’offerta del Chelsea ed a breve lo comunicherà al presidente Aurelio De Laurentiis. A tal proposito, Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sportitalia, scrive così sul suo account social ufficiale su twitter: “Se il Napoli decidesse di cederlo, Chelsea (come detto ieri sera) oggi più di qualsiasi altro club. Oggi. Ma aspettiamo di capire cosa comunicherà lui”. Sono giorni frenetici per il Napoli che, oltre alle trattative in entrata, è alle prese con il nodo spinoso legato a Koulibaly. Tutto dipenderà dall’incontro tra il senegalese e De Laurentiis: la tappa cruciale per capire cosa ne sarà del destino del calciatore.