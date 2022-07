Radio Ufficiale: “Acerbi non arriverà. Smentita da fonti interne al Napoli”

CALCIOMERCATO NAPOLI. ACERBI-NAPOLI. “Francesco Acerbi non arriverà al Napoli“: a mettere un freno all’indiscrezione riguardante il calciatore laziale è Valter De Maggio, conduttore di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. Il giornalista prosegue: “La smentita arriva da fonti interne al club. Lo stesso vale per tutti gli altri difensori citati nelle ultime ore“.

Ieri sera era stato fatto il nome dell’ex Milan e Chievo Verona per sostituire Kalidou Koulibaly, oramai in procinto di trasferirsi al Chelsea, anche perché non ci sono buoni rapporti tra il difensore e la tifoseria della Lazio. Ma a distanza di meno ventiquattr’ore arriva la smentita.