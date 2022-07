Cerchione: “Sostituto Koulibaly, otto sul taccuino di Giuntoli. L’ingaggio non sarà top”

In casa Napoli si cerca il sostituto di Kalidou Koulibaly che oggi svolge le visite mediche con il Chelsea e firma il nuovo contratto con il club inglese. Oggi c’è anche l’arrivo di Aurelio De Laurentiis a Dimaro ed avrà un confronto con Luciano Spalletti. L’allenatore vuole vederci chiaro, perché Koulibaly ed Ospina erano due punti fermi ed il Napoli li ha venduti. Ora serve acquistare più rinforzi per rinforzare la rosa azzurra. Per l’attacco torna alla ribalta il nome di Armando Broja, ma anche quello di Giovanni Simeone.

Secondo Luca Cerchione il Napoli ha otto nomi per il sostituto di Koulibaly e sono: “Bailly, Kim Min-jae, Acerbi, De Vrij, Senesi, Milenkovic e due sorprese“. Il giornalista di 1 Station Radio fa anche sapere che il difensore che prenderà il Napoli non avrà un ingaggio al top come quello da 6 milioni di euro promesso a Koulibaly, ma al massimo sarà fatta un’offerta da 3 milioni di euro netti, rientrando dunque nei parametri imposti da Aurelio De Laurentiis. In ogni caso ora il Napoli ha i soldi quantomeno per acquistare il cartellino del nuovo difensore. Ci sono 40 milioni di euro, quelli che il Chelsea verserà nelle casse del club azzurro per il cartellino di Koulibaly.