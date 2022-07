Koulibaly al Chelsea, c’è chi applaude De Laurentiis: “Operazione perfetta”

Il Napoli per la cessione di Kalidou Koulibaly incassa 40 milioni di euro, una cifra importante se si pensa che il giocatore ha 31 anni ed era in scadenza di contratto nel 2023. La cessione di Koulibaly è molto contestata dai tifosi del Napoli, c’è chi ha chiesto a Giuntoli e De Laurentiis di dimettersi. Eppure c’è chi applaude all’operazione di Aurelio De Laurentiis. In questi giorni sul web ci sono state diverse reazioni, con alcune che danno pienamente ragione al presidente del Napoli.

“De Laurentiis ha fatto un’offerta da 6 milioni di euro per tenere il giocatore, cosa altro doveva fare? È Koulibaly che ha scelto di andare via” è questa l’opinione più diffusa da quando Cristiano Giuntoli in conferenza stampa ha reso nota l’offerta del Napoli. C’è una fetta di tifosi azzurri convinti che meglio di così non poteva andare, anche perché incassare 40 milioni di per Koulibaly in questa situazione non era affatto semplice. “Ha 31 anni, De Laurentiis lo vende quando è in fase calante, mentre lo ha tenuto, rinunciando a tanti soldi, quando era al top della sua carriera” dice un tifoso su twitter. Resta il fatto che il Napoli perde un top player ed ora bisogna trovare un sostituto all’altezza, ora i 40 milioni di euro sono a disposizione e pure la possibilità di offrire 6 milioni di euro di ingaggio ad un giocatore, visto che si voleva fare per Koulibaly si può fare per un altro top player.