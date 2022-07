Koulibaly finanzia il mercato del Napoli: un tesoro per De Laurentiis, pronti due colpi

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il lungo addio a Kalidou Koulibaly si sta ancora consumando. I tifosi del Napoli sono affranti ed arrabbiati per la mossa del presidente Aurelio De Laurentiis di cedere il miglior calciatore della rosa di Spalletti, nonché tra i migliori difensori del mondo. Ma oramai Koulibaly è al Chelsea e per forza di cosa bisogna guardare avanti. Secondo quanto riferisce Il Mattino il Napoli dalla vendita del difensore senegalese guadagna 51 milioni di euro complessivi: 40 milioni per il cartellino ed altri 11 milioni di stipendio risparmiati.

Napoli: Broja e Deulofeu

Il passaggio di Koulibaly al Chelsea viene visto un po’ come quello di Cavani al PSG e Higuain alla Juve, anche se in questo caso con cifre minori. Secondo Il Mattino il Napoli con questi soldi darà l’assalto a due giocatori importanti: uno è Deulofeu con cui è in parola dal mese di giugno. Lo spagnolo attende solo l’accordo tra Napoli e Udinese ed è pronto a vestire la maglia azzurra. Broja è un giocatore che piace moltissimo al Napoli, che ha anche parlato con i suoi familiari per convincerlo a trasferirsi in Campania. Se ne parlerà con il Chelsea, con cui c’è un ottimo rapporto tra le dirigenze, ma De Laurentiis ha voluto tenere slegate le due trattative.

Resta ovviamente da trovare il sostituto di Koulibaly, con il nome di Kim che nella notte è diventato sempre più importante. Il coreano sembra essere l’erede designato del difensore senegalese. Intanto oggi arriva De Laurentiis a Dimaro, un arrivo blindato da cordoni di sicurezza, perché si tema una dura contestazione contro il presidente del Napoli.