Napoli: affondo nella notte, per Kim si può chiudere. Dybala c’è un grande problema

CALCIOMERCATO NAPOLI – Il club di Aurelio De Laurentiis vuole chiudere per Kim Min-jae. Il coreano di 25 anni di proprietà del Fenerbahce è il primo obiettivo di Giuntoli. Secondo le ultime novità di calciomercato, il club azzurro nella notte è pronto a sferrare l’assalto decisivo al calciatore. Dalla Turchia arrivano notizie importanti su un interessamento concreto del club di Aurelio De Laurentiis, che in breve tempo vuole trovare il sostituto di Koulibaly che è andato al Chelsea.

Calciomercato Napoli: Kim e Dybala, le novità

Per Kim Min-jae può mettere sul piatto 20 milioni di euro, quindi investendo solo in parte i 40 milioni di euro incassati per la cessione di Koulibaly. Ma in casa azzurra si parla anche di Paulo Dybala. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky il Napoli è fortemente interessato al giocatore argentino ma il problema sono i diritti di immagine. Ma Dybala li ha già “ceduti in passato ad una società per un valore superiore al milione di euro. Quindi al momento è questo il problema più grande per il club di Aurelio De Laurentiis. Su Dybala c’è anche la Roma, che prima però deve cedere Zaniolo“. Intanto arrivano conferme per Kim al Napoli anche da parte di Di Marzio: “Il primo obiettivo sembra essere Kim del Fenerbahçe, sul quale si è mosso prima il Rennes del suo ex allenatore, ma il giocatore preferirebbe il club azzurro. Il coreano costa 20 milioni di euro e guadagna 2,2 milioni“, dice l’esperto di calciomercato di Sky.