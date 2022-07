GAZZETTA: Dybala, il Napoli preme. Giuntoli ha incontrato l’agente dell’argentino. La mossa di De Laurentiis

Il Napoli pronto all’offerta per Dybala : sarebbe la scossa dopo l’addio di Koulibaly. Spalletti e De Laurentiis accordo per l’assalto.

NAPOLI-DYBALA-DE LAURENTIIS. Il Napoli prepara l’assalto a Dybala, la piazza nervosa per l’addio a koulibaly potrebbe trovare nell’argentino un nuovo beniamino.

Dybala, tornato a Torino per allenarsi in solitario,ha incontrato sia il suo agente Jorge Antun che l’intermediario Fabrizio De Vecchi, l’uomo che più di tutti si sta muovendo per trovare un accordo con un nuovo club, e Carlos Novel, l’uomo che cura gli sponsor. Insomma, Dybala vuole studiare la situazione.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis studia la situazione per piazzare il colpo:

GIUNTOLI INCONTRA L’AGENTE DI DYBALA

Il Napoli scende in campo con tutte le proprie forze per convincere Paulo Dybala a scegliere l’azzurro di Napoli e lo stadio di Maradona. E così dopo la telefonata di Luciano Spalletti con l’argentino, ecco l’intervento del d.s. Cristiano Giuntoli con Jorge Antun, che tutela gli interessi del fantasista. I due si conoscono da tempo, dunque il sondaggio si è svolto in cordialità provando a capire quali potrebbero essere le difficoltà per avviare una trattativa concreta.

Il colloquio è servito a capire che la questione diritti d’immagine non sarebbe un problema. Infatti Paulo ha come sponsor tecnico l’Adidas e in questo senso il Napoli ha già un accordo che regola i diritti di altri giocatori azzurri con uno dei marchi più antichi nello sport. Insomma, c’è apertura. La strategia azzurra Sulla questione economica il Napoli offrirebbe un quinquennale da 5 milioni di euro netti di base per l’ingaggio, che può salire a 6 e più con una serie di bonus legati a presenze, gol e obiettivi di squadra.

DE LAURENTIIS VUOLE PORTARE LA JOYA A NAPOLI

Lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis si è convinto di portare il giocatore al Napoli per rilanciare un entusiasmo in città che non c’è più al momento. Al di là delle polemiche social per tutta la tifoseria è durissima metabolizzare in un colpo solo le partenze di Koulibaly, Insigne e Mertens, vale adire i tre giocatori più rappresentativi degli ultimi dieci anni di storia azzurra. Ecco perché Dybala diventa il presupposto dell’operazione rilancio.