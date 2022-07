De Laurentiis a Dimaro: arrivo blindato del presidente, il motivo

Aurelio De Laurentiis domani 14 luglio 2022 arriverà nel ritiro del Napoli a Dimaro. La notizia viene data da Luca Cerchione che su twitter scrive: “Domani previsto l’arrivo di De Laurentiis a Dimaro. Per l’occasione, ci sarà una massiccia presenza di forze dell’ordine, si temono contestazioni nei confronti del presidente del Napoli“. Già oggi è stato fortemente contestato Cristiano Giuntoli con i tifosi che hanno invitato l’intera dirigenza azzurra a dimettersi.

Sicuramente un ambiente tutt’altro che favorevole quello che Spalletti ed i calciatori devono vivere a Dimaro. Un ritiro dovrebbe servire anche a fare il pieno di entusiasmo, invece intorno al Napoli c’è estremo scetticismo. De Laurentiis a Dimaro farà il conto con questo grande sconforto che aleggia intorno alla società ed al futuro. Il presidente assisterà anche alla prima amichevole del Napoli, ma sicuramente in un clima di forte contestazione, anche perché saranno tanti i tifosi presenti in tribuna. La cessione di Koulibaly al Chelsea ha lasciato un segno profondo, soprattutto se si prende in considerazione il fatto che sono andati via pure Insigne e Ospina e per Mertens ci sono scarsissime possibilità.