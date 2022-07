De Laurentiis a Dimaro: Spalletti chiede spiegazioni, ora le casse sono piene

Aurelio De Laurentiis è pronto ad arrivare a Dimaro nel ritiro del Napoli, lo farà il giorno dopo aver venduto Koulibaly al Chelsea. C’è tanto malumore anche in Trentino per la cessione di Koulibaly al Chelsea. L’ambiente è veramente infuocato, tanto che la sicurezza intorno a De Laurentiis sarà aumentata, visto che si temono dure contestazioni. Ad attendere De Laurentiis a Dimaro ci sarà Spalletti, tecnico che si voleva far incatenare se fosse stato venduto Koulibaly. L’allenatore era convinto che la società non gli facesse questo sgarbo, una pura illusione, visto che come detto da Giuntoli sono tutti sul mercato alla giusta offerta.

Spalletti-De Laurentiis, summit di mercato a Dimaro

Ma vendere significa anche incassare soldi. La cessione di Koulibaly al Chelsea porta nelle casse 40 milioni di euro, più gli 11 risparmiati per l’ingaggio del giocatore sengalese: fanno 51 milioni di euro totali. Ora le casse sono piene e quindi si può e si deve sbloccare il mercato del Napoli. Serve un altro difensore e Kim del Fenerbahce sembra quello che piace di più a giuntoli. Ma il Napoli punta pure Broja e Deulofeu. Tutti discorsi di cui parleranno De Laurentiis e Spalletti in ritiro a Dimaro durante un summit di mercato. Secondo quanto riferisce Repubblica è già pronto un incontro a tre con Cristiano Giuntoli. Il tecnico toscano esige spiegazioni, vuole capire come si muoverà il Napoli dopo aver perso il suo top player. L’allenatore si attende delle garanzie per il futuro immediato, anche perché tra un mese esatto comincia la stagione di Serie A 2022/23 ed il Napoli non può arrivarci impreparato. Ora i soldi in cassa ci sono, non si può continuare a rimandare acquisti perché bisogna fare cessioni. Tutti discorsi che Spalletti porterà nel confronto con la dirigenza, sperando di avere delle risposte adeguate.