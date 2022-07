Dimaro, De Laurentiis blocca foto e autografi con i tifosi. Amichevole con il Perugia, rischio porte chiuse

De Laurentiis blocca la sessione di foto e autografi per tutti i tifosi accrsi a Dimaro per seguire gli azzurri.

DIMARO- Settimo giorno di lavoro per il Napoli di Spalletti a Dimaro. Gli azzurri hanno sostenuto una seduta mattutina, ad eccezione dei nazionali che, aggregatisi solo da pochi giorni, hanno effettuato lavoro in palestra. Ancora differenziato invece per Mathias Olivera, che prosegue il recupero dopo l’infortunio rimediato a giugno durante l’amichevole tra Uruguay e Panama: l’ex Getafe ha alternato attività aerobica e lavoro atletico, allenandosi ancora senza pallone.

I tanti tifosi azzurri arrivati in trentino per seguire gli azzurri, oggi hanno ricevuto una brutta notizia. Aurelio De Laurentiis ha vietato le consuete sessioni di foto ed autografi che i calciatori azzurri, a turno, facevano con i tifosi.

Il patron del Napoli ha imputato il divieto all’aumento dei casi Covid in Italia. De Laurentiis starebbe anche poensando di far disputare l’amichevole contro il Perugia a porte chiuse, oltre che ad una serie di restizioni , che vanno in controtendenza alle decisioni del governo sulla gestione della Pandemia.

La decisione assunta dal Calcio Napoli non farà piacere alle autorità del trentino che potrebbero acacusare un calo di turisti durante tutta la fase del ritiro del club partenopeo.