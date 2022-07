Dybala la Roma fa sul serio ma offre troppo poco, il Napoli deve fare la mossa decisiva

Napoli e Roma si contendono Paulo Dybala che in giornata potrebbe prendere la decisione definitiva. Il condizione è d’obbligo ma oramai sembra complicato che l’argentino decida di attendere la terra promessa chiamata Inter, che attualmente è estremamente distante. Il giocatore ha capito che il passaggio in nerazzurro potrebbe non arrivare mai e quindi deve trovare un’altra squadra. Nella giornata di ieri ci sono state molte voci su Dybala, ma adesso siamo arrivati alla resa dei conti. La Roma ha fatto un’offerta per Dybala ma il Napoli mette sul piatto di più in parte fissa, quindi tocca all’argentino decidere.

Dybala Roma o Napoli

Attualmente i due club di contendono un giocatore, ma c’è una questione che qualcuno deve spiegare. Ma andiamo con ordine.

La Roma – Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport ieri Pinto e Antun, dirigente della Roma e agente del giocatore, hanno avuto un contatto. La Roma per Dybala offre 4,5 milioni di euro di ingaggio in parte fissa, più sostanziosi bonus. I giallorossi vogliono tutelarsi visto che l’argentino ha saltato tante partite per problemi fisici. Inoltre i giallorossi inseriscono anche una clausola rescissoria, nel caso il feeling con Roma non dovesse essere quello giusto e Dybala volesse andare via dopo il primo anno. Ieri a Dybala è arrivata anche la telefonata ammaliante di Mourinho, per cercare di convincere il giocatore.

Il Napoli – Giuntoli ha fatto un call con Antun e De Laurentiis già qualche giorno addietro. Secondo gli operatori il Napoli per Dybala offre un ingaggio da 6 milioni di euro, senza nessun bonus. A questo punto l’offerta degli azzurri in parte fissa è più alta, quindi non si capisce come mai la Roma resti nettamente favorita sul giocatore. Anche perché il Napoli gli offre la possibilità di giocare la Champions League. Ieri anche Spalletti ha parlato di Dybala, dicendo che chiede tanto e che quindi va valutato bene.