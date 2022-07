Spalletti: “Dybala, le sue richieste sono alte”

Luciano Spalletti al termine dell’amichevole con il Perugia ha parlato anche di Paulo Dybala, giocatore che può essere preso a parametro zero. L’argentino in queste ore ha ricevuto un’offerta della Roma, ma i 4 milioni di euro sono troppi pochi per l’entourage del giocatore. Il Napoli resta ancora in corsa per l’argentino, anche se non sarà facile convincerlo a vestire la maglia azzurra.

Spalletti su Dybala ha detto: “Leggo che ci sono diverse squadre su di lui, ha un contratto alto. E probabilmente le sue richieste sono alte per il momento, per una società che deve pensarci bene“. L’allenatore, ovviamente, apprezzerebbe il calciatore che ha grandissime doti tecniche. Inoltre il collo Dybala andrebbe ad infiammare la piazza azzurra che in questo momento è molto sfiduciata. Al momento la Roma continua a trattare per Dybala, ma anche per i giallorossi non sarà facile trovare l’accordo, visto che pure i Friedkin non vogliono alzare troppo il monte ingaggi. Il Napoli intanto sta lavorando anche su altri fronti. Secondo Sky si è riaperta la trattativa per Kim, che fino a poco tempo fa sembrava vicinissimo al Rennes. A questo si aggiunge anche una trattativa in chiusura per Deulofeu, giocatore spagnolo che non ha giocato l’ultima amichevole con i friulani.