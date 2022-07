“La Roma offre quattro milioni a Dybala, ne vuole almeno sei”

La Roma ha sentito oggi gli agenti di Paulo Dybala ed ha fatto un’offerta da 4 milioni di euro di ingaggio al giocatore. La notizia viene riportata da Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato. Già nel pomeriggio si era diffusa la voce di un’offerta di ingaggio per Dybala di 4 o 4,5 milioni di euro, che non soddisfa l’entourage del giocatore. Ecco perché la proposta del Napoli per Dybala è più vantaggiosa, anche perché il club azzurro può offrire l’opportunità di giocare la Champions League, competizione a cui non si è qualificata la Roma.

A Roma sono convinti di avere in pugno Dybala ma per ora l’offerta di ingaggio non soddisfa il giocatore. Ma c’è anche un altro problema, secondo Schira il giocatore sta ancora aspettando un rilancio dell’Inter, anche perché l’argentino vuole ardentemente vestire la maglia nerazzurra, anche se non esclude la possibilità di vestire la maglia giallorossa. Ma l’attesa potrebbe essere lunga, visto che Marotta deve prima cedere qualche giocatore, tipo Sanchez e Correa, per liberare spazio salariale ed al momento non c’è una cessione in vista. Dybala continua ad allenarsi da solo, ma il campionato di Serie A prende il via il 14 agosto e non effettuare la preparazione fisica con una squadra, non è proprio la cosa migliore. A questo punto Napoli e Roma restano le squadre maggiormente favorite per prendere Dybala.

Intanto Cristiano Giuntoli sta per chiudere un altro colpo di mercato, dall’Udinese è in arrivo Gerard Deulofeu, che oggi non ha nemmeno giocatore la partita amichevole con i friulani.