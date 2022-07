Sky – Dybala la decisione: il Napoli offre più della Roma, Inter tagliata fuori

Paulo Dybala ha deciso di non attendere più l’Inter e secondo Sky il giocatore viene seguito solo da Napoli e Roma. Al momento sono le sole due squadre ad aver avuto contatti costanti con il giocatore argentino che è svincolato. Negli ultimi giorni prima il Napoli e poi la Roma ha contattato il suo agente, con la stampa romana che fa sapere che oggi ci sarà un ulteriore contatto tra Antun e la dirigenza giallorossa. Insomma è arrivato il momento della decisione per Paulo Dybala, sedotto e abbandonato da Marotta. A meno di un mese dall’avvio del campionato l’argentino ha capito di non poter attendere oltre, anche perché si sta allenando, ma farlo da solo e non disputare amichevoli, non è proprio come fare un ritiro.

Napoli e Roma su Dybala: Inter tagliata fuori

Secondo quanto fa sapere Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky, la Roma offre al giocatore un ingaggio intorno ai 4,5 milioni di euro a stagione e questo sta frenando la trattativa, dato che il giocatore chiede 6-7 milioni di euro. Invece il Napoli con “De Laurentiis in testa, sta lavorando da giorni in silenzio per cercare soprattutto di presentare una proposta che a livello di diritti immagine possa salvaguardare i contratti in essere del giocatore. In questo caso la proposta del Napoli è in linea con le richieste del giocatore“. L’Inter di Marotta è fuori da giochi per Dybala mentre Napoli e Roma sono in piena corsa per cercare di prendere giocatore argentino che darebbe grandissimo entusiasmo ad entrambe le piazze.

Per quanto riguarda il Napoli pare che pure i diritti d’immagine non siano assolutamente un problema, quindi a questo punto gli azzurri paiono in vantaggio, nonostante oggi i giornali hanno dato una notizie di una Roma più vicina. Intanto c’è chi, come Valter De Maggio, è sicuro che oggi il presidente De Laurentiis può annunciare una sorpresa.