De Maggio: “Napoli, oggi arriva una bellissima sorpresa. La fonte è molto attendibile”

Valter De Maggio annuncia una bellissima sorpresa da parte del presidente Aurelio De Laurentiis per i tifosi del Napoli.

DE MAGGIO- DE LAURENTIIS-NAPOLI. La squadra azzurra è stata presentata a Dimaro, Spalletti ha parlato ai tifosi anche dell’addio di Ospina, Ghoulam, Mertens, Koulibaly e Insigne. Fischiato De Laurentiis. La contestazione dei tifosi dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea sta crescendo tumultuosamente, e a nulla sono valsi i tentativi di rilancio del club, che sono apparsi a tutti fuori tempo massimo e ai più un vero e proprio bluff a cose fatte. I tifosi del Napoli si aspettano il grande colpo per aliomentare ancora una volta il sogno scudetto, annunciato in pompa magna dal patron in conferenza stampa. Secondo quando riferito dal giornalista Valter De Maggio, oggi potrebbe essere il giorno di una grande sorpresa:

“Una fonte molto attendibili mi ha dato una notizia sulla squadra azzurra, mi dice che oggi ci sarà una sorpresa bellissima per i tifosi azzurri da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Io di questo amico mi fido ciecamente perché è stato il primo a dirmi che il Napoli, nell’estate del 2010, aveva preso Cavani“.

Valter De Maggio ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli ha poi aggiunto: “Parliamoci chiaro, manca poco a domenica e per i tifosi potrebbe arrivare davvero una sorpresa bellissima come dice questo amico. Di questa fonte mi fido, è molto attendibile, quindi aspettiamoci di tutto. Potrebbe essere veramente un gran bel giorno per i tifosi partenopei. Tra l’altro il presidente è lì, possibile che possa portare proprio lui buone notizie ai tifosi che attendono con ansia“. Ha concluso De Maggio.