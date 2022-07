Decibel Bellini: “Facciamo un video per Koulibaly”, boato a Dimaro

Oggi c’è la presentazione della squadra del Napoli a Dimaro, non ci sarà Kalidou Koulibaly che è andato al Chelsea. Ma il dj e speaker del Maradona, Decibel Bellini prima di cominciare al serata ha voluto mandare un saluto a Koulibaly: “Voglio fare un video, magari gli viene anche un po’ di nostalgia. Facciamo tutti un grande saluto ad un calciatore che ha vestito la maglia numero 26. Un saluto a Kalidou…“, con la piazza che ha risposto in coro: “Koulibaly”.

Un boato per l’ex calciatore del Napoli che ha inviato anche una lettera ai tifosi azzurri, con la società partenopea che ha risposto al saluto. Insomma nessuna acredine o dissapore, semplicemente due strade che si dividono, con Koulibaly che resterà per sempre nei cuori dei tifosi napoletani. Intanto il Napoli deve sempre trovare il sostituto di Koulibaly. Con Diallo e Kim che si stanno giocando un posto, ma non sono escluse sorprese.