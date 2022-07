Sportmediaset – Kim al Napoli è ancora possibile, Simeone vicinissimo

Il calciomercato del Napoli è orientato alla ricerca di un sostituto di Kalidou Koulibaly. La politica dell’uno esce ed un altro entra vale in tutti i reparti, dato che l’addio di Petagna spalanca le porte a Giovanni Simeone. Ma andiamo con ordine. Secondo Sportmediaset nonostante la secca accelerata del Rennes, non è ancora finita per Kim Min-jae al Napoli. Il Napoli valuta anche Abdou Diallo che il Psg ha messo fuori rosa, ma il giocatore senegalese guadagna 5,4 milioni di euro a stagione, quindi dovrà abbassarsi l’ingaggio che vuole trovare un club, dato che difficilmente troverà qualcuno che lo ingaggi a quelle cifre.

Il Rennes resta sempre in vantaggio per Kim, ma non ha ancora chiuso ed il Napoli ha pareggiato l’offerta di ingaggio da 2,5 milioni di euro e questo ha riaperto più di una possibilità. “Il Napoli, però, gli garantirebbe il palcoscenico della Champions League, mentre i francesi, che hanno chiuso al quarto posto lo scorso campionato di Ligue 1, giocheranno in Europa League la prossima stagione. Spalletti lo vuole, lo reputa l’uomo giusto per provare a sostituire un insostituibile come Koulibaly, ma il tempo stringe” scrive Sportmediaset.

Ma si fa strada anche l’arrivo di Giovanni Simeone che viene considerato vicinissimo al Napoli, pronto a mettere a segno quattro colpi di mercato. Simeone è stato bloccato da tempo dal Napoli, che aspetta di cedere Petagna al Monza, per poi investire i 15/17 milioni di euro di ricavato sul giocatore argentino di proprietà del Verona.