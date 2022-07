Sky – Diallo e Kim, blitz del Napoli: ecco la strategia

Il Napoli sta lavorando su più tavoli per trovare un sostituto di Koulibaly: Diallo e Kim sono i nomi che tratta Giuntoli. Le ultime notizie di Sky sul calciomercato del Napoli, fanno sapere che il club di Aurelio De Laurentiis sta lavorando per chiudere la trattativa sul difensore nel più breve tempo possibile. Secondo Gianluca Di Marzio il Napoli ha fatto un blitz a Parigi ed Istanbul per illustrare il progetto del Napoli sia a Diallo che a Kim. Sul sudcoreano c’è sempre forte il Rennes che però non ha ancora chiuso l’affare.

Il Napoli può offrire a Kim la possibilità di giocare la Champion League ed inoltre ha recentemente pareggiato l’offerta da 2,5 milioni di euro di ingaggio. “Per Diallo i contatti sono sempre in corso, mentre per Kim si attenderà fino all’ultimo la sua decisione visto l’interesse anche del Rennes. Altri nomi restano per ora in stand-by: Acerbi rimane sullo sfondo, mentre è stato fatto un sondaggio per Lindelof del Manchester United senza però approfondire. C’è poi anche il nome di Tanganga del Tottenham su cui però sta avanzando il Milan” scrive Di Marzio sul suo portale ufficiale. Spalletti attende una chiusura in breve tempo, anche se ha la sicurezza Juan Jesus.