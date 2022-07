Calemme: “Dybala al Napoli, diritti d’immagine, non c’è alcun problema”

Il Napoli sta trattando Paulo Dybala, giocatore argentino svincolato. Secondo Mirko Calemme non c’è problema per i diritti d’immagine. Sembrava essere questa la questione più difficile da superare, dato che il Napoli preferisce gestire sempre in prima persona i diritti d’immagine dei suoi giocatori, cosa che negli anni ha fatto sfumare anche qualche trattativa.

Diritti d’immagine: il Napoli viene incontro a Dybala

Ma il Napoli per Dybala sarebbe pronto a fare un doppio strappo alla regola. Il primo è sull’ingaggio, visto che nell’ultima call tra i dirigenti azzurri e Antun è stata confermata la volontà di arrivare a 6 milioni di euro di ingaggio, bonus compresi. Il secondo riguarda i lo sfruttamento delle pubblicità personali. Ecco quanto fa sapere il giornalista Mirko Calemme: “Da giorni si parla di problemi sui diritti d’immagine. Il Napoli gli ha chiarito che li concede“. Insomma l’ostacolo più grosso e forse insormontabile sembra superato. Su Dybala, però ci sono anche Roma e Inter. Quello nerazzurro è il club preferito da Dybala ma Marotta deve vendere se vuole acquistare l’argentino e cede Correa, costato 31 milioni l’anno scorso non sarà semplice. Così come piazzare Sanchez o Dzeko. Dall’altro lato c’è la Roma che però non vuole aumentare il monte ingaggi e prima di acquistare deve vendere Nicolò Zaniolo che piace alla Juve. Se il Napoli concede veramente i diritti d’immagine a Dybala può fare un passo più che deciso verso l’argentino. La speranza dei tifosi è che il presidente, che per ora non ha rilasciato alcuna dichiarazione da quando è arrivato a Dimaro, possa parlare quando ha da annunciare un super colpo di mercato. Intanto per il Napoli si parla anche di Navas per la porta, rapporti intensificati con il PSG, che deve pagare una parte dell’ingaggio se vuole fare partire il giocatore costaricano e dare più sicurezza a Donnarumma.