Udinese, infortunio per Deulofeu in amichevole

Gerard Deulofeu si è infortunato durante un’amichevole giocata dall’Udinese con l’Union Berlin, il giocatore è stato subito sostituito. Deulofeu è al centro di tantissime voci di mercato, nonostante siano passate settimane pare che il Napoli lo abbia praticamente bloccato per sostituire Mertens. Eppure l’affare non si è ancora concretizzato, quindi il giocatore sta regolarmente svolgendo il ritiro con l’Udinese.

Oggi Deulofeu è rimasto però vittima di un infortunio durante l’amichevole con l’Union Berlin, con il giocatore spagnolo che è stato toccato duro d un avversario sulla caviglia. Deulofeu è apparso subito dolorante e quindi ha dovuto lasciare il campo. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma è chiaro che se l’infortunio dovesse essere grave uscirà fuori dai radar del calciomercato. Intanto il Napoli fa su serio per Dybala, anche per questo pare stia prendendo tempo per chiudere l’affare Deulofeu.