Radio Ufficiale: Napoli scatenato sul calciomercato, quattro colpi in arrivo, De Laurentiis investe 55 milioni di euro

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronto a rilanciare il calciomercato con quattro colpi ed un investimento di 55 milioni di euro. La notizia viene data dalla Radio Ufficiale della società partenopea. L’addio di Kalidou Kouliblay ha portato nelle casse azzurre 40 milioni di euro, che saranno totalmente reinvestiti, anzi secondo la Radio Kiss Kiss Napoli il presidente azzurro può ricevere altri 15 milioni di euro dalla cessione di Petagna al Monza e quindi arrivare ad un budget di 55 milioni di euro totali.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis vuole: Navas, Diallo, Deulofeu e Simeone

Secondo quanto riferisce la radio ufficiale il Napoli è forte su Diallo che può sostituire Kalidou Koulibaly, anche se il giocatore ha un ingaggio da 5,4 milioni di euro al PSG che però lo ha messo fuori rosa, quindi dovrà abbassare le sue pretese economiche. C’è sempre la questione portieri da risolvere, perché si è capito che Spalletti non vede di buon occhio Meret, per il suo gioco. Per la porta si segnala un ballottaggio tra Kepa e Keylor Navas. Mentre viene dato per scontato l’acquisto di Ostigard.

Ma il Napoli non si ferma e dato che può cedere Petagna al Monza, secondo la redazione di Radio Goal il Napoli ha in pugno Simeone che viene dato per un acquisto praticamente fatto, si attende solo l’addio di Petagna. Anche Deulofeu attende solo la chiamata del Napoli. Con questo calciomercato il Napoli di De Laurentiis sarebbe sicuramente più competitivo per la prossima stagione, ma ora bisogna concretizzare gli acquisti e non solo annunciarli, anche perché il campionato comincia tra meno di un mese ed i giocatori devono inserirsi negli schemi di Luciano Spalletti.