“De Laurentiis ha usato tutta la sua dialettica per Dybala. La Roma ha un problema”

Calciomercato Napoli: Paulo Dybala piace al club azzurro che in questi giorni ha intensificato i rapporti con il giocatore. L’argentino era promesso sposo dell’Inter ma Marotta ora deve vendere e le cessioni di Correa, Sanchez e Dzeko sono tutt’altro che semplici, soprattutto con quell’ingaggio. Così Dybala si sta guardando intorno. Il Napoli ha avuto una call con l’agente del giocatore, anche perché si è capito che pure l’ostacolo dei diritti d’immagine può essere superato.

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato un retroscena della call tra Giuntoli ed Antun, agente di Dybala. Alla chiamata, a quanto pare, ha partecipato anche Aurelio De Laurentiis che ha “usato tutte le sue armi dialettiche e di persuasione per convincere Dybala a sposare il progetto azzurro. Nella giornata di ieri circolava la voce di una decisa accelerazione del Napoli per Dybala, anche perché la Roma in questo momento non si può muovere, prima dovrebbe vendere Zaniolo e quindi è defilata”. Intanto in giornata sempre dalla Radio Ufficiale arriva la notizia che gli De Laurentiis è pronto a chiudere quattro colpi di mercato, anche se il sogno Dybala per ora resta intatto. Anche perché l’arrivo dell’argentino in azzurro darebbe grande entusiasmo alla piazza. Ovviamente oltre alle armi della persuasione, il Napoli dovrà convincere Dybala anche con un ingaggio importante e pare che il club azzurro abbia messo sul piatto 6 milioni di euro e 5 anni di contratto.