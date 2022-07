CorrSport: “Napoli, Mertens era pronto a ridursi l’ingaggio. Spalletti indispettito da una cosa”

Mertens era pronto a ridursi l’ingaggio pur di restare a Napoli. Spalletti ha ufficializzato l’addio del calciatore.

NAPOLI -MERTENS. Il contratto di Mertens è scaduto lo scorso 30 giugno e non c’è stato alcun rinnovo. C’è stata una lunga evoluzione delle cose, a partire dallo scorso 26 aprile quando il presidente De Laurentiis andava a casa del giocatore. Un incontro, un primo passo che sembrava potesse portare ad un prosieguo insieme.Sembrava ci fossero tutti i presupposti per il rinnovo. Così non è stato, anzi le strade si sono allontanate parecchio.

Il team di avvocati di Mertens ha anche inviato una richiesta di rinnovo, con le cifre (5 milioni netti tra ingaggio, bonus alla firma e commissioni) che non rispecchiavano le idee di De Laurentiis. Lo stesso presidente ha rilanciato con 2,5 milioni netti (5 lordi) ma la proposta è stata rifiutata. Il Napoli adesso guarda avanti, il ritorno dopo diciassette giorni di addio è ormai discorso chiuso. Dries Mertens non è più un giocatore del Napoli e il suo futuro è lontano dal Vesuvio.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela alcuni retroscena sulla trattativa Mertens e sul mercato del Napoli: “Luciano Spalletti ha in pratica ufficializzato l’addio di Dries Mertens.

il tecnico ha escluso la possibilità di un rinnovo contrattuale dell’ex centravanti del Psv nonostante la sua disponibilità a ridursi l’ingaggio. Anche durante il suo intervento, però, c’è stato chi ha provato a contestare le scelte del club e il tecnico si è indispettito un paio di volte. A poca distanza dal palco, poi, era esposto uno striscione che invita il presidente a lasciare il Napoli per trasferirsi al Bari e non pochi tifosi ne hanno approfittato per i selfie”.