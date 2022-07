Sky – Napoli ritorna su Kim, tutto bloccato con il Rennes

Il Napoli torna in piena corsa per prendere Kim Min-jae, la trattativa con il Rennes si è bloccata. Gli aggiornamenti di calciomercato vengono dati da Gianluca Di Marzio di Sky. Il difensore sudcoreano è stato scelto dal Napoli come sostituto di Kalidou Koulibaly, ma quando gli azzurri hanno provato l’affondo decisivo è spuntato il Rennes che già seguiva da tempo il calciatore. La trattativa con il club francese non si è mai chiusa. Questo anche perché il Napoli ha pareggiato l’offerta economica del Rennes, arrivando ad un ingaggio di 2.5 milioni di euro a stagione.

Kim al Napoli: gli aggiornamenti

Il Napoli ha continuato a portare avanti la trattativa, nonostante il Rennes stesse tentando di chiuderla. Ora secondo quanto riferisce Di Marzio il Napoli è tornato in piena corsa per Kim, dopo aver fatto un blitz in Turchia nei giorni scorsi. Il sudcoreano sarebbe l’ultimo tassello della difesa, dato che oggi è arrivato a Dimaro il centrale Leo Ostigard, che nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche. Ma Giuntoli sta per chiudere anche l’acquisto di Deulofeu dall’Udinese, il giocatore spagnolo oggi non ha giocato l’amichevole con i friulani. Grande attenzione anche per Paulo Dybala che è nel mirino della Roma, ma i giallorossi offrono un ingaggio troppo basso.