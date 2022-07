Deulofeu niente amichevole con l’Udinese: lo aspetta il Napoli

Gerard Deulofeu è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il giocatore di proprietà dell’Udinese non ha giocato l’amichevole di oggi contro l’Ilirija Lubiana, altro segnale di una trattativa oramai agli sgoccioli. Spalletti ha detto addio a Mertens durante la presentazione a Dimaro, quindi sembra abbastanza chiaro che lo spagnolo dell’Udinese sarà il sostituto del belga. Da qualche ora la trattativa per portare Deulofeu al Napoli si è intensificata. Anche Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha fatto sapere che il giocatore è ad un passo dal club azzurro.

La società di Aurelio De Laurentiis ha trovato l’accordo con il giocatore per un contratto fino al 2026 a 2,5 milioni di euro a stagione. L’assenza di Deulofeu in amichevole con l’Udinese non fa altro che confermare il suo arrivo a Napoli. Secondo Gazzetta il Napoli per Deulofeu sborserà una cifra pari a 16 milioni di euro e non dovrebbero esserci contropartite tecniche, nonostante il club friulano volesse inserire Gaetano nella trattativa. Spalletti potrà contare su Deulofeu con ogni probabilità dalla prossima settimana. L’ingresso dello spagnolo farà fare sicuramente un salto di qualità alla squadra partenopea.

Intanto si prosegue con le trattative con il nome di Dybala che resta sempre d’attualità, ma si cerca anche il sostituto di Kalidou Koulibaly, anche se per questa trattativa bisognerà ancora attendere.