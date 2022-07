Schira: “Deulofeu ad un passo dal Napoli”, tutte le cifre

Gerard Deulofeu è pronto a diventare un nuovo giocatore, l’annuncio è di Nicolò Schira. Il giornalista esperto di calciomercato fa sapere che il club azzurro è ad un passo dall’annuncio ufficiale del giocatore di proprietà dell’Udinese. Nalla giornata di ieri Deulofeu si è infortunato durante l’amichevole, ma il giocatore oggi ha pubblicato una foto sui social in cui appare in ottima forma. Oramai è da tempo che si parla di un suo passaggio in azzurro, ma il Napoli non ha ancora chiuso ufficialmente la trattativa, anche se il giocatore non ha voluto ascoltare altre offerte.

Deulofeu al Napoli

Nicolò Schira su twitter fa sapere che il Napoli è pronto ad annunciare Deulofeu con cui ha un accordo per un contratto fino al 2026 a 2,5 milioni di euro a stagione. A questo punto sembra totalmente escluso l’arrivo di Mertens, che in ogni caso potrebbe essere l’attaccante di scorta se dovesse andare via Petagna, dato che Deulofeu non può fare quel ruolo. L’ingresso di Deulofeu non esclude la possibilità di prendere Dybala. Il giocatore argentino è corteggiato dal Napoli, ma anche dalla Roma, anche se il club azzurro ha fatto una proposta di ingaggio più alto, ma i giallorossi sono tutt’altro che tagliati fuori.