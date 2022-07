Napoli, De Laurentiis ha una tentazione molto forte. Due nomi per sostituire Koulibaly

Dybala, tentazione forte per De Laurentiis. Due nomi per sostituire Koulibaly: Kim e Diallo

CALCIOMERCATO NAPOLI – DE LAURENTIIS. Dal ritiro di Dimaro è arrivato un messaggio chiaro: il Napoli si è indebolito dopo le partenze di Insigne, Ospina, Mertens e Kalidou. I tifosi sostengono comunque la squadra e Spalletti, ma fischiano De Laurentiis perché gli chiedono di prendere subito rinforzi adeguati.

Sull’argomento è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “De Laurentiis. Quale colpo sarebbe più attrattivo dal punto dell’immagine e tecnico se non l’argentino?

Lo spero anche per Dybala, che se vuole rilanciarsi, una piazza meglio di Napoli non la trova. Tanti argentini hanno fatto la storia di questo club, Dybala potrebbe riallacciarsi a questi e anche al piano tecnico di Spalletti che sarebbe l’ideale per lui.

Con i soldi intascati dalla cessione di Koulibaly e l’ingaggio risparmiato per il difensore è un’operazione fattibilissima”.

“Penso che De Laurentiis chiuso nell’albergo di Dimaro sta pensando proprio a questo. L’Inter si è mossa con largo anticipo per Dybala, ma col tempo questa idea si è un po’ sfilacciata e nel frattempo sono arrivati Roma e Napoli, ma i giallorossi non giocano la Champions.

Se c’è stata questa telefonata con Spalletti, che credo sia reale, sicuramente il tecnico gli avrà spiegato cosa rappresenta Napoli e che il posto da titolarissimo è per lui” ha continuato il noto editorialista.

“L’Inter invece non garantisce a Dybala il posto da titolare, ma è costretto ad entrare in una turnazione che l’ha penalizzato tantissimo alla Juventus quando arrivò Ronaldo”.

DUE NOMI PER IL DOPO KOULIBALY

Per il sostituto di Kalidou Koulibaly il Napoli sta lavorando su due fronti Kim e Diallo. Il sudcoreano è la prima scelta del Napoli, ma non è facile arrivare su questo difensore. Il Fenerbahçe ha fissato una clausola di 20mln e sul difensore c’è il Rennes che ha offerto un ingaggio importante.

Ma il Napoli non si perde d’animo e cerca d’invogliare Kim, facendo presa sull’ingaggio. E’ una trattativa difficile, il club di De Laurentiis ci sta lavorando.

Diallo, difensore del Psg, è l’altro profilo che il Napoli ha individuato, non sarà difficile trovare un accordo con il club parigino. Per questo il Napoli si sta concentrando sul giocatore, per questo ha fatto un blitz a Parigi per cercare un accordo dal punto di vista dell’ingaggio. Ci sono anche altri nomi: Acerbi e Lindelof, però in questo momento il Napoli lavora soprattutto per Kim e Diallo.