Dybala e Navas al Napoli: euforia sui social

La notizia che il Napoli offre un ingaggio più alto della Roma a Dybala fa esplodere l’entusiasmo dei tifosi azzurri e non solo. Da qualche ora i social network sono invasi di messaggi, commenti e tweet in cui si parla dell’argentino svincolato dalla Juventus. Ma i tifosi azzurri sognano in grande ed oltre a Dybala sperano che possa arrivare anche Keylor Navas dal Psg. Il club francese può contribuire a pagare lo stipendio del calciatore, perché vuole dare maggiore spazio a Donnarumma. Navas e Dybala al Napoli è una notizia che sta facendo sognare i tifosi, sempre più convinti che alla fine De Laurentiis piazzerà colpi importanti sul calciomercato.

Secondo quanto riferisce Di Marzio il Napoli per Dybala offre più della Roma, in termini di ingaggio, ma può anche mettere sul piatto la possibilità di giocare in Champions League, cosa che la società giallorossa non può fare. Ma a questo punto i sostenitori partenopei sognano l’accoppiata Dybala e Navas al Napoli, anche perché il giocatore sembra fortemente interessato al progetto azzurro. Spalletti ha detto chiaramente vuole un secondo portiere di grande affidabilità, ma con Navas in maglia azzurra sarà difficile che Meret possa fare il titolare, vista la concezione del portiere dell’allenatore del Napoli.

Ovviamente bisogna tenere conto che in rosa c’è sempre Alex Meret. Il portiere sperava di essere finalmente il titolare indiscusso in questa stagione, ma pare evidente che Spalletti ha altri piani. Per quanto riguarda Dybala, invece, il giocatore piace moltissimo a Luciano Spalletti che lo accoglierebbe molto volentieri nella sua rosa, orfana oramai di Dries Mertens, ma anche di Insigne, Koulibaly e Ospina. Un estremo difensore come Navas farebbe molto felice l’allenatore toscano, a cui piacciono i portieri che sanno giocare bene il pallone con i piedi e che quindi possono far girare l’azione senza problemi.