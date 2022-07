Napoli-Perugia: dove vederla, formazioni ufficiali, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco

Il Napoli torna in campo per la seconda amichevole a Dimaro contro il Perugia. Osimhen e Kvaratskhelia in attacco. Nel Napoli si vede anche Fabian Ruiz titolare che aveva saltato la prima partita amichevole contro la Bassa Anaunia vinta dal Napoli per 10-0. Luciano Spalletti sta preparando la squadra in vista del prossimo campionato. Uno sguardo verrà dato sempre al calciomercato, con De Laurentiis che è stato fischiato alla presentazione della squadra, proprio per i mancati acquisti e l’addio di Koulibaly. Ma in casa azzurra si sta lavorando per chiudere altre trattative, si insiste con il nome di Dybala.

Napoli-Perugia le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Marfella, Contini, Costanzo, Demme, Elmas, Zielinski, Politano, Zerbin, Zedadka, Ounas, Petagna, Zanoli, Ambrosino, Gaetano, Folorunsho.

Perugia: Gori, Sgarbi, Curado, Iannoni, Vulikic, Onishchenko, Angori, Casasola, Kouan, Dembele.

A disposizione: Bulgarelli, Moro, Rosi, Righetti, Baldi, Sulejmani, Lunghi, Ghion, Di Chiara, Giunti, Cicioni, Vano, Lo Giudice.

Dove vedere l’amichevole del Napoli

Il Napoli gioca la sua seconda amichevole di avvicinamento al campionato di Serie A che prenderà il via il 14 agosto, mentre gli azzurri saranno impegnati il 15 agosto fuori casa col Verona. Napoli-Perugia amichevole di Dimaro, sarà trasmessa in streaming sulla pagina ufficiale facebook della SSCN. La visione è totalmente gratuita.