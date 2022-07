Il Napoli offre più soldi e la Champions a Dybala, Roma spiazzata

Ultime notizie di calciomercato per Paulo Dybala con Napoli e Roma che si contendono il giocatore. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky ora ci sono solo Roma e Napoli sul giocatore argentino, ma con una differenza sostanziale. Il club di Aurelio De Laurentiis mette sul piatto 6 milioni di euro a stagione, senza bonus alla firma, mentre la Roma arriva al massimo ad un ingaggio di 4,5 milioni di euro. Basterebbe già questo per incidere sulla decisione di Dybala, visto che parliamo di una differenza sostanziale. Il Napoli si avvicina molto alla richiesta del giocatore, che vorrebbe almeno 7 milioni di euro a stagione, ma in Italia e nemmeno all’estero, sta trovando un club che vuole dargli quello stipendio.

Ed allora in Italia restano Roma e Napoli per Dybala. Ma gli azzurri possono tentare l’argentino con un altro dettaglio fondamentale. La squadra di Spalletti giocherà in Champions League, vetrina internazionale di prestigio per Dybala, mentre la Roma non si è qualificata e giocherà in Europa League. Un fattore che può essere ancora più determinante, visto che Dybala negli ultimi due anni non ha brillato moltissimo ed ha voglia di dimostrare tutto il suo valore, soprattutto in Champions League. È con quel palcoscenico che i grandi campioni vogliono misurarsi ed il Napoli può offrirgli questa possibilità.