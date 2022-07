Napoli-Perugia: c’è Edo De Laurentiis a caricare la squadra

Napoli-Perugia è la seconda amichevole degli azzurri a Dimaro, a bordo campo c’è Edo De Laurentiis a rappresentare la società. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha ancora parlato ufficialmente e non è nemmeno salito sul palco, insieme con il resto della dirigenza, durante la presentazione della squadra a Dimaro. Presentazione in cui ci sono stati anche fischi per Aurelio De Laurentiis. Si ci aspettava qualche apparizione per la seconda amichevole del Napoli, ma invece non è andata così.

Ancora una volta è stato Edo De Laurentiis a caricare la squadra, dando il cinque a tutti i giocatori prima che scendessero in campo. Il vice presidente del Napoli è sempre più vicino alla squadra e, nonostante non muova lui i fili in prima persona, è sempre più ampio il suo coinvolgimento nella società partenopea.